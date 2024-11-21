حزب مستقبل وطن يطلق مبادرة «شتاء دافئ» لتخفيف حدة البرد والصقيع على المواطنين (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:14 مساءً - أطلق حزب مستقبل وطن في محافظات الجمهورية، مبادرة مجتمعية تحت شعار «شتاء دافئ» بجميع أنحاء المحافظة، لتخفيف حدة البرد والصقيع خلال موسم الشتاء في محافظات مصر المختلفة، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم،

وشملت المباردة، محافظات مصر المختلفة منها، «القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسكندرية، شمال شيناء، جنوب سيناء، بني سويف، القليوبية، أسيوط، الأقصر، أسوان، قنا، الوادي الجديد، ومطروح».

من جهته، قال حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن هذه المبادرة تعد أحد المحاور التي يعمل عليها الحزب سنويا.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور سعيد عبد العزيز، أمين عام الحزب بالمحافظة، أن مبادرة «شتاء دافئ»، تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا القاطنين فى المناطق الفقيرة، مشيرًا إلى أن المبادرة تشهد توزيع نحو 5 لاف بطانية علي تلك الأسر في جميع المناطق الجغرافية المختلفة بالمحافظة.

وأوضح عبد العزيز، في بيان رسمي له، الاثنين الماضي، أن المبادرة تتم في إطار الدور المجتمعي للحزب، لافتًا إلى استمرار ممارسة الدور المجتمعي فى تقديم الفعاليات بأشكال مختلفة حرصًا على المساهمة في التخفيف من أعباء المعيشة عن كاهل الأسر الفقيرة.

وأشار «عبد العزيز» إلى أنه تم تخصيص فرق عمل من الشباب والفتيات للقيام بتوزيع البطاطين على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا فى عدد من أحياء الإسكندرية، والوصول إلى مقار إقامتهم في منازلهم حفاظا على كرامتهم والعامل النفسي لديهم.