التفاصيل الكاملة لـ حالة الطقس وتحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية للمواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:51 مساءً - حالة الطقس غداً.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غداً الجمعة، بالإضافة إلى الأيام المقبلة، ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة المحافظات.

حالة الطقس اليوم الخميس حتى السبت المقبل

وأوضحت الأرصاد الجوية أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة من اليوم الخميس حتى يوم السبت المقبل، وتسجل درجة الحرارة 26 درجة مئوية نهارا على القاهرة الكبرى.

وقالت الأرصاد إن حالة الطقس، تستقر نهارا على كافة الأنحاء، وتوجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأضافت الأرصاد الجوية أن يوم الأحد المقبل، تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4:3 درجة على أغلب الأنحاء، ويوجد نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الجو مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وحذرت الأرصاد المواطنين، ونصحت بارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات الليل، لانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.

حالة الطقس الجمعة

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الجمعة، يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

ويشهد طقس غداً شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غداً

العظمى والصغرى

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 18

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 19

- السواحل الشمالية 26 15

- جنوب الصعيد 29 15

- شمال الصعيد 27 12