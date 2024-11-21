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«أفيدونا» يخصص حلقتين للمصريين الدارسين في الخارج - أخبار كلمتك

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«أفيدونا» يخصص حلقتين للمصريين الدارسين في الخارج - أخبار كلمتك

«أفيدونا» يخصص حلقتين للمصريين الدارسين في الخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:51 مساءً - يقدم الإذاعي حازم البهواشي في برنامجه أفيدونا يوم الجمعة القادم حلقة خاصة موجهة للمصريين الدارسين في الدول الأجنبية، يستضيف فيها ويستضيف فيها الداعية الشيخ محمد الدومي إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود بأكتوبر.

وتدور الحلقة حول أهم الأسئلة والمعلومات التي ينبغي أن يكون أبناؤنا في الخارج على علم ودراية بها حول الإسلام كعقيدة وشريعة ومعاملات، حتى لا يقعوا فريسة للإلحاد أو الأفكار الهدامة.

ويتناول البرنامج عبر حلقتين متتاليتين يومي الجمعة 22 / 11 / 2024م و29/ 11 / 2024م. عن أسئلة من نوعية: كيف يتعامل أبناؤنا في الخارج مع مسائل مثل الصلاة والحجاب والخمر ولحم الخنزير؟ وكيف يتعاملون مع المجتمع الذي يعيشون فيه بحيث لا يفقدون هويتهم وثقافتهم العربية الإسلامية؟

جديرٌ بالذكر أن برنامج أفيدونا، الذي يدخل عامه الخامس، يذاع كل جمعة من الثانية إلى الرابعة مساء على هواء (راديو مصر 88.7 FM)، بإشراف الإعلامية أميمة شكري رئيس الإدارة المركزية لأخبار الإذاعة، المشرف العام على راديو مصر.

ويستقبل البرنامج أسئلة المستمعين واستفساراتهم عبر الرقمين: (٠٢٢٥٧٩٣١٩٥) و (٠٢٢٥٧٧٨٥٥٣).

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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