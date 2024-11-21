3 سنوات على رحيل سهير البابلى، امتد مشوارها الفني نصف قرن وهذه قصة دخولها عالم الغناء - أخبار كلمتك

3 سنوات على رحيل سهير البابلى، امتد مشوارها الفني نصف قرن وهذه قصة دخولها عالم الغناء - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة (صور) - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة (صور) - أخبار كلمتك

مدبولي في لقاء جماهيري بالوادي الجديد: 100 مليار جنيه استثمارات ضخمة تعزز التنمية بالمحافظة - أخبار كلمتك

مدبولي في لقاء جماهيري بالوادي الجديد: 100 مليار جنيه استثمارات ضخمة تعزز التنمية بالمحافظة - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث تطوير خدمات الأشعة بالمدينة الطبية بمعهد ناصر - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث تطوير خدمات الأشعة بالمدينة الطبية بمعهد ناصر - أخبار كلمتك

لجنة عسكرية تزور محور علب وتطلع على سير العمليات العسكرية - أخبار كلمتك

لجنة عسكرية تزور محور علب وتطلع على سير العمليات العسكرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:51 - عاجل.. المحكمة الجنائية تصدر مذكرتي اعتقال ضد «نتنياهو» و«جالانت» بشأن جرائم الحرب في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:51 - عاجل.. المحكمة الجنائية تصدر مذكرتي اعتقال ضد «نتنياهو» و«جالانت» بشأن جرائم الحرب في غزة - أخبار كلمتك

التفاصيل الكاملة لـ حالة الطقس وتحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية للمواطنين - أخبار كلمتك

التفاصيل الكاملة لـ حالة الطقس وتحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية للمواطنين - أخبار كلمتك

«الأوقاف» تعقد 100 ندوة علمية الاثنين القادم حول موضوع «جريمة الفتوى بغير علم» - أخبار كلمتك

«الأوقاف» تعقد 100 ندوة علمية الاثنين القادم حول موضوع «جريمة الفتوى بغير علم» - أخبار كلمتك

برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين - أخبار كلمتك

برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

جامعة حلوان الأهلية تعلن إعداد الكشوف النهائية في انتخابات الاتحادات الطلابية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جامعة حلوان الأهلية تعلن إعداد الكشوف النهائية في انتخابات الاتحادات الطلابية - أخبار كلمتك

جامعة حلوان الأهلية تعلن إعداد الكشوف النهائية في انتخابات الاتحادات الطلابية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:40 مساءً -  أعلنت جامعة حلوان الأهلية إعداد الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025. 

وبلغ إجمالي عدد المرشحين 123 طالبًا وطالبة موزعين على كليات الجامعة، في خطوة تؤكد حرص الطلاب على المشاركة الفعّالة في الأنشطة الطلابية وتعزيز روح العمل الجماعي.

 

انتخابات الاتحادات الطلابية

 وتُقام الانتخابات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، وإشراف السيد عطا، أمين عام الجامعة.

 

جامعة حلوان الأهلية 

 وأكد الدكتور قنديل أن هذه الانتخابات تمثل نموذجًا للممارسة الديمقراطية داخل الجامعة، وتسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على قيادة المستقبل من خلال تعزيز قيم المسؤولية والعمل الجماعي.

وبدأت اليوم فعاليات الدعاية الانتخابية، على أن تُجرى انتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 24 نوفمبر. 

وفي حال الإعادة، ستُعقد الانتخابات يوم الإثنين 25 نوفمبر. كما ستُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، يليها انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 27 نوفمبر. وتُختتم الانتخابات يوم الخميس 28 نوفمبر بانتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وتأتي هذه الانتخابات في إطار حرص جامعة حلوان الأهلية على دعم الطلاب وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وتطوير مهاراتهم القيادية، بما يُسهم في تعزيز دورهم داخل المجتمع الجامعي وخارجه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بشرى سارة للموظفين.. بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 في هذا الموعد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق