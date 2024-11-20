أمين البحوث الإسلامية يناقش مع محافظ أسوان التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:17 مساءً - التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان؛ للتأكيد على التعاون المشترك بين الأزهر الشريف بكل قطاعاته وبين مؤسسات الدولة المختلفة داخل المحافظة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بتنسيق العمل مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحيوية بالدولة.

أمين “البحوث الإسلامية” يلتقي محافظ أسوان

وخلال اللقاء أبدى المحافظ ترحيبه بالأمين العام وأشاد بالجهود التي يبذلها الأزهر الشريف بجميع قطاعاته التعليمية والدعوية والتوعوية بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، مشيرًا إلى دور وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين والفكر الوسطى بين جميع فئات المجتمع، وكذا معالجة القضايا والمشكلات الأسرية والمجتمعية، ومواجهة تحديات وقضايا العصر.

سعى الأزهر لضبط منظومة القيم والعمل على مواجهة السلوكيات الخاطئة

وقال الأمين العام خلال اللقاء إن الفعاليات الثقافية والتوعوية التي ينفذها وعاظ الأزهر الشريف وواعظاته في المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية والمستشفيات، تؤكد على اهتمام الأزهر بوعي الجمهور بمختلف فئاته وأنه مهموم بقضاياهم، مضيفًا أن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر لقطاعات الأزهر جميعها تؤكد على ضرورة التعاون الفعّال مع مختلف المؤسسات والجهات، من أجل السعي لضبط منظومة القيم والعمل على مواجهة السلوكيات الخاطئة والغريبة عن مجتمعنا وثقافتنا.

وأضاف الجندي أن المجمع حريص على التأهيل العلمي المستمر للوعاظ والواعظات ومتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعي، والتأكيد على مسؤوليتهم المجتمعية داخل كل محافظة خاصة ما يتعلق بالخطة اليومية لتواجد الوعاظ بين الناس وتلبية احتياجاتهم المعرفية فيما يتعلق بالقضايا التي تلامس واقعهم.

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