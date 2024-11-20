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المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي بقمة العشرين عكست رؤية مصر لتعزيز التعاون الدولي - أخبار كلمتك

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المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي بقمة العشرين عكست رؤية مصر لتعزيز التعاون الدولي - أخبار كلمتك

المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي بقمة العشرين عكست رؤية مصر لتعزيز التعاون الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:06 مساءً - ثمن الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي استضافتها البرازيل.

وقال جودة، في بيان له، إن هذه المشاركة تمثل تأكيدًا على مكانة مصر الإقليمية والدولية ودورها المحوري في القضايا الاقتصادية العالمية.

وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر، أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة عكست رؤية مصر الواضحة نحو تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم، خاصة في ظل الأزمات المتتالية التي أثرت على النمو الاقتصادي العالمي وسلاسل التوريد.

وأكد جودة، أن الرئيس السيسي تناول بواقعية احتياجات الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مشددًا على أهمية توفير الدعم لهذه الدول لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاقتصادية.

وأضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن مشاركة مصر في قمة العشرين تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع أكبر اقتصادات العالم، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، وتعزيز حركة التجارة وزيادة الفرص الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن مصر تسعى من خلال هذه المشاركات إلى توطيد العلاقات الاقتصادية الدولية وتحقيق التوازن في مصالحها الوطنية بما يخدم التنمية الاقتصادية الشاملة.

وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أن انضمام مصر إلى مثل هذه المنصات الاقتصادية العالمية يعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والاستقرار، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية تعمل بجهد على الاستفادة من هذه المشاركات لدعم مسيرة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشدد أمين مساعد حزب المؤتمر، على أهمية استمرار مصر في حضور مثل هذه القمم الدولية لتعزيز دورها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية قادرة على التأثير في القرارات الدولية التي تخص الاقتصاد العالمي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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