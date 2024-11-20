السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة العشرين بالبرازيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:51 صباحاً - عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة مجموعة العشرين بريو دي جانيرو في البرازيل.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيسة التنزانية سامية حسن، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول سبل تعميق علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، في ضوء الحرص المشترك على تعزيز جميع أوجه التعاون، خاصةً في ضوء الدفعة القوية التي تلقتها تلك العلاقات خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، وكذلك على صعيد التعاون في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، وبين القطاع الخاص في البلدين.

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