الرياضة - 09:00 - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - بعد 3 أيام.. صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - بعد 3 أيام.. صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

تعيين السفير محمد الشناوي متحدثا رسميا لرئاسة الجمهورية - أخبار كلمتك

تعيين السفير محمد الشناوي متحدثا رسميا لرئاسة الجمهورية - أخبار كلمتك

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية - أخبار كلمتك

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية - أخبار كلمتك

انتقادات لاذعة لمسلسل رقم سري بسبب قواعد الملابس في البنوك - أخبار كلمتك

انتقادات لاذعة لمسلسل رقم سري بسبب قواعد الملابس في البنوك - أخبار كلمتك

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة العشرين بالبرازيل - أخبار كلمتك

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة العشرين بالبرازيل - أخبار كلمتك

إفتتاح محطة جديدة لتعبئة الغاز في شبوة - أخبار كلمتك

إفتتاح محطة جديدة لتعبئة الغاز في شبوة - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة صباح اليوم في المحافظات اليمنية .. اخر تحديث - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة صباح اليوم في المحافظات اليمنية .. اخر تحديث - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - اليوم.. نظر معارضة إمام عاشور على حبسه 6 أشهر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - اليوم.. نظر معارضة إمام عاشور على حبسه 6 أشهر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأربعاء 20-11-2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأربعاء 20-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأربعاء 20-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 07:55 صباحاً - اسعار العملات اليوم.. سجلت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 20-11-2024 تباينا ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 49.46 جنيه للشراء و 49.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.24 جنيه للشراء و 52.39 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 62.48 جنيه للشراء و 62.68 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 55.96 جنيه للشراء و 56.15 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.08 جنيه للشراء و 32.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.17 جنيه للشراء و 13.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 160.87 جنيه للشراء و 161.37 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.46 جنيه للشراء و 13.50 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.83 جنيه للشراء و 6.85 جنيه للبيع.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

إطلاق 14 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق