التعليم عن التقييمات الأسبوعية: أحد العوامل الهامة لتقييم مستوى الطلاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 07:13 صباحاً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطبيق نظام التقييمات الأسبوعية، هو أحد العوامل الهامة لتقييم مستوى الطلاب وانتظامهم بالمدارس.

الانضباط داخل المدارس

وشددت وزار التربية والتعليم، على ضرورة مواصلة الانضباط داخل المدارس والمتابعة بشكل يومي لنسب حضور الطلاب.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل، أو استبدالها بامتحانات كل أسبوعين مرتين فى الشهر وليس كل أسبوع من أجل التخفيف علي الطلاب.

التقييمات الأسبوعية

ومن جانبها، نفى مصدر بوزارة التربية والتعليم، صدور قرار بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل، أو استبدالها بامتحانات كل أسبوعين مرتين في الشهر وليس كل أسبوع من أجل التخفيف علي الطلاب، مشيرًا إلى أن الأمر عار تمامًا من الصحة.

وأشار مصدر وزارة التربية والتعليم، إلى استمرار نظام التقييمات الاسبوعية لطلاب صفوف النقل كما هو دون أي تغيير.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يزعم بوجود تعليمات وقرارات جديدة بخصوص الأعمال التحريرية لطلاب صفوف النقل، حيث طالب المنشور المزعوم الجميع بالالتزام بها وتنفيذها ومنها أن الشرط الأساسي في حصول الطالب علي الدرجة النهائية في التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي هو حضور الطالب التقييم وأداء الواجب وليس الإجابة بـ صح أو خطأ.

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما أثير حول الواجب المنزلي والتقييمات الأسبوعية.



ونبهت وزارة التربية والتعليم بأن كافة القرارات والآليات المعلنة منذ بداية العام الدراسي بما في ذلك الآليات المتعلقة بأعمال السنة كما هي دون أي تغيير، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع بشكل دقيق تنفيذ الآليات والقرارات بكافة المدارس على مستوى الجمهورية بشكل يومي.

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