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التعليم تتيح لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة دخول الامتحان - أخبار كلمتك

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التعليم تتيح لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة دخول الامتحان - أخبار كلمتك

التعليم تتيح لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة دخول الامتحان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:35 صباحاً - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، 2024-2025، بداية من اليوم الأربعاء، من خلال منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 

ويقوم طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2024-2025، خلال الرابط  (moe-register.emis.gov.eg) وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه (office365.emis.gov.eg) وتفعليه من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم/ الطالب وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.

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تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية 2025

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490 طالبًا يتنافسون بالمرحلة الأولى لمسابقة أوائل الشهادة الإعدادية ببورسعيد

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

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وكانت نبهت المدارس علي طلاب الشهادة الإعدادية أنه تم تفعيل خدمة سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وهي 158 جنيها بجميع مكاتب البريد وفوري.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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