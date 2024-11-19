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فاضل كام يوم؟.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين في الدولة - أخبار كلمتك

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فاضل كام يوم؟.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين في الدولة - أخبار كلمتك

فاضل كام يوم؟.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين في الدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:52 مساءً - مرتبات شهر نوفمبر 2024.. تفصلنا أيام قليلة على بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للموظفين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، لذلك تتزايد معدلات البحث في الآونة الأخيرة لمعرفة موعد صرف المرتبات وقيمة المرتب بحسب كل شريحة في المجتمع عقب تحديد وزارة المالية الموعد الرسمي للصرف.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وقيمة المرتب وفقًا لكل فئة في المجتمع، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

مرتبات شهر نوفمبر 2024

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، على أن تبدأ عملية الصرف اعتبارًا من الأحد 24 نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية، أي تنتهي في 29 من ذات الشهر، وذلك للمواطنين العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، فيما تُصرف متأخرات نوفمبر أيام: 7-8-9-10، من شهر ديسمبر.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وأوضحت الوزارة أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 تبدأ الأحد 24 نوفمبر للموظفين العاملين في الهيئات الآتية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

وأشارت إلى المرتبات تُصرف يوم الإثنين 25 نوفمبر المقبل، للعاملين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

مرتبات شهر نوفمبر 2024

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

- فروع البنوك المختلفة.

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- البريد المصري.

جدول مرتبات شهر نوفمبر 2024
الدرجة الوظيفية قيمة الرواتب
الدرجة الممتازة 12.200 جنيه
الدرجة العالية 10.200 جنيه
درجة المدير العام 9.200 جنيه
الدرجة الأولى 8.200 جنيه
الدرجة الثانية 8.000 جنيه
الدرجة الثالثة 7.500 جنيه
الدرجة الرابعة 7.000 جنيه
الدرجة الخامسة 6.500 جنيه
الدرجة السادسة 6.000 جنيه

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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