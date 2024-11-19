فاضل كام يوم؟.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين في الدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:52 مساءً - مرتبات شهر نوفمبر 2024.. تفصلنا أيام قليلة على بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للموظفين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، لذلك تتزايد معدلات البحث في الآونة الأخيرة لمعرفة موعد صرف المرتبات وقيمة المرتب بحسب كل شريحة في المجتمع عقب تحديد وزارة المالية الموعد الرسمي للصرف.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وقيمة المرتب وفقًا لكل فئة في المجتمع، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، على أن تبدأ عملية الصرف اعتبارًا من الأحد 24 نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية، أي تنتهي في 29 من ذات الشهر، وذلك للمواطنين العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، فيما تُصرف متأخرات نوفمبر أيام: 7-8-9-10، من شهر ديسمبر.

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وأوضحت الوزارة أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 تبدأ الأحد 24 نوفمبر للموظفين العاملين في الهيئات الآتية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

وأشارت إلى المرتبات تُصرف يوم الإثنين 25 نوفمبر المقبل، للعاملين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

- فروع البنوك المختلفة.

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- البريد المصري.

جدول مرتبات شهر نوفمبر 2024 الدرجة الوظيفية قيمة الرواتب الدرجة الممتازة 12.200 جنيه الدرجة العالية 10.200 جنيه درجة المدير العام 9.200 جنيه الدرجة الأولى 8.200 جنيه الدرجة الثانية 8.000 جنيه الدرجة الثالثة 7.500 جنيه الدرجة الرابعة 7.000 جنيه الدرجة الخامسة 6.500 جنيه الدرجة السادسة 6.000 جنيه