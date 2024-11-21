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بسبب تقلبات الأسعار، البترول تخطط لشراء الغاز باتفاقيات طويلة الأجل - أخبار كلمتك

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بسبب تقلبات الأسعار، البترول تخطط لشراء الغاز باتفاقيات طويلة الأجل - أخبار كلمتك

بسبب تقلبات الأسعار، البترول تخطط لشراء الغاز باتفاقيات طويلة الأجل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:08 مساءً - تجري وزارة البترول عدة مفاوضات مع عدد كبير من الشركات الأمريكية، وذلك لشراء الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل. 

هذا التحول يهدف إلى تقليل الاعتماد على السوق الفورية التي تعتبر أكثر تكلفة. 

تقلبات أسعار الغاز الطبيعي 

وصرح  مصدر بوزارة البترول لـ كلمتك  أن  الوزارة تسعى  إلى تأمين إمدادات تمتد من 3 إلى 4 سنوات. الهدف هو حماية الاقتصاد من الزيادات المفاجئة في أسعار الغاز وضمان إمدادات ثابتة، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية من البترول وتفادي ما حدث من انقطاع للكهرباء في الصيف الماضي. 

وتسعى الوزارة  إلى الاتفاق على شروط مرنة في هذه العقود، حيث تأمل في استعادة قدرتها على الإنتاج المحلي قريبًا أو تقليل الحاجة إلى كميات كبيرة من الواردات.

الشركات الأمريكية في الصدارة

تركز المحادثات بشكل أساسي مع شركات أمريكية وشركات تعمل في تجميع الإنتاج الأمريكي وبيعه، نظرًا لمرونة تلك الشركات مقارنة بموردي الغاز الآخرين.

انخفاض الإنتاج المحلي كلمة السر في سعي وزارة البترول لذلك 

يأتي هذا التحرك في ظل تراجع كبير في إنتاج الغاز المحلي، ما جعل مصر تبحث عن حلول مستدامة لتلبية الطلب المحلي على الطاقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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