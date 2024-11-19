رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بامتلاك أول محطة نووية لتوليد الكهرباء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:20 مساءً - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بامتلاك أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات وذلك بعد الانتهاء رسميا من تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي الرابع والأخير بالمحطة صباح اليوم الثلاثاء.

و قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الاحتفال بالعيد السنوي الرابع للطاقة النووية التي تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن محطة الضبعة النووية تحقق أهداف استراتيجية مصر 2030 الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الباعث الحقيقي للبرنامج النووي المصري.

وحرص مدبولي، على توجيه الشكر لجميع العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بقيادة الدكتور أمجد الوكيل ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما أكد على أن خطة مصر لتنويع مصادر الطاقة ظهرت أهميتها في ظل أزمة الطاقة العالمية التي تمر بها العالم.