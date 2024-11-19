تريزيجيه يتعادل لمنتخب مصر بهدف في شباك بتسوانا (صور) - أخبار كلمتك

تريزيجيه يتعادل لمنتخب مصر بهدف في شباك بتسوانا (صور) - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، الكاميرون تفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، الكاميرون تفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف - أخبار كلمتك

تنزانيا تخطف بطاقة العبور لأمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

تنزانيا تخطف بطاقة العبور لأمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

افتعال أزمة جديدة ومفاجئة من قبل هؤلاء - أخبار كلمتك

افتعال أزمة جديدة ومفاجئة من قبل هؤلاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه بالسينمات.. ياسمين رئيس تروج لـ فيلم «الفستان الأبيض» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه بالسينمات.. ياسمين رئيس تروج لـ فيلم «الفستان الأبيض» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 462 جنيها.. فيلم «ولاد رزق3 يحقق إيرادات ضعيفة بدور العرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 462 جنيها.. فيلم «ولاد رزق3 يحقق إيرادات ضعيفة بدور العرض - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بامتلاك أول محطة نووية لتوليد الكهرباء - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بامتلاك أول محطة نووية لتوليد الكهرباء - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بامتلاك أول محطة نووية لتوليد الكهرباء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بامتلاك أول محطة نووية لتوليد الكهرباء - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بامتلاك أول محطة نووية لتوليد الكهرباء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:20 مساءً - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بامتلاك أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات وذلك بعد الانتهاء رسميا من تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي الرابع والأخير بالمحطة صباح اليوم الثلاثاء.

و قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الاحتفال بالعيد السنوي الرابع للطاقة النووية التي تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن محطة الضبعة النووية تحقق أهداف استراتيجية مصر 2030 الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الباعث الحقيقي للبرنامج النووي المصري.

وحرص مدبولي، على توجيه الشكر لجميع العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بقيادة الدكتور أمجد الوكيل ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما أكد على أن خطة مصر لتنويع مصادر الطاقة ظهرت أهميتها في ظل أزمة الطاقة العالمية التي تمر بها العالم.

اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء يلتقى مدير «روسآتوم الروسية» لاستعراض موقف تنفيذ محطة الضبعة

رئيس البريد تطلع رئيس الوزراء على جهود تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين

رئيس الوزراء يتفقد أجنحة البنك المركزي والرقابة المالية و«آي سكور» بمعرض Cairo ICT 24

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

المحطات النووية لتوليد الكهرباء تطلق اليوم إشارة تركيب قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق