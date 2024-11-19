كلمتك تكشف في عددها الجديد، فوضى معامل التحاليل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:33 مساءً - تكشف كلمتك في عددها الجديد، فوضى معامل التحاليل وغياب للرقابة وكوارث فى النتائج والتشخيص للمرضى، ومطالب عاجلة لإنقاذ القطاع قبل فوات الأوان.

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