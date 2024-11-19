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كلمتك تكشف في عددها الجديد، فوضى معامل التحاليل - أخبار كلمتك

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كلمتك تكشف في عددها الجديد، فوضى معامل التحاليل - أخبار كلمتك

كلمتك تكشف في عددها الجديد، فوضى معامل التحاليل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:33 مساءً - تكشف كلمتك في عددها الجديد، فوضى معامل التحاليل وغياب للرقابة وكوارث فى النتائج والتشخيص للمرضى، ومطالب عاجلة لإنقاذ القطاع قبل فوات الأوان. 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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