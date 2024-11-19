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رقم ضخم، "معلومات الوزراء" تكشف حجم الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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رقم ضخم، "معلومات الوزراء" تكشف حجم الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

رقم ضخم، "معلومات الوزراء" تكشف حجم الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:43 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان (الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية).

الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن الدولة أنفقت ما يقرب من 118.3 مليار جنيه على الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية للعام المالي 2024 – 2025، موضحًا أن نظام الرعاية الصحية في مصر يشهد مراحل تطور سريعة. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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