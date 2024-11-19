معهد اللغات للقوات المسلحة يوقع عقد اتفاق مع محافظة الدقهلية لتقديم برامج تدريبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:43 مساءً - وقع اللواء محمـد البابلى مدير معهد اللغات للقوات المسلحة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عقد اتفاق لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وأكاديمية فى مجال تعليم اللغات والترجمة، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة الفعالة فى خدمة المجتمع المدنى وصقل مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل.

برامج أكاديمية وتدريبية فى مجال اللغات الأجنبية

ويهدف عقد الاتفاق إلى تنظيم التعاون بين الطرفين لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية فى مجال اللغات الأجنبية وتأهيل شباب المحافظة وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك، وذلك تأكيدًا على دور معهد اللغات للقوات المسلحة فى النهوض بالمستوى العلمى والثقافى فى مجال اللغات وتعزيز التعاون المشترك مع كافة المحافظات المصرية لتمكين المتدربين من إجادة وإتقان المعارف والمهارات اللغوية التى يحتاجها سوق العمل.

حضر توقيع العقد عدد من أعضاء هيئة التدريس بمعهد اللغات للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين بمحافظة الدقهلية.

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