جامعة كفر الشيخ تنظم بطولة للشطرنج ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 12:01 مساءً - نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالادارة العامه لرعاية الطلاب، بطولة جامعة كفر الشيخ للشطرنج إستمراراً للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إقامة هذه المسابقات توضح مدى اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية والتي تساهم في الترويح عن طلبة الجامعة واستغلال طاقاتهم بشكل أمثل وتعمل على زيادة روح العمل الجماعي والتنافس الشريف فيما بينهم.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على حرص الجامعة على اطلاع طلابها ومشاركتهم في كافة البرامج والأنشطة التي تنمي الإدراك المعرفي والعلمي، والتي تسهم في تنمية الوعي الثقافي والفكري، لإستكمال بناء وعى طلاب الجامعة للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبناء جيل يمتلك روح الولاء والإنتماء للوطن.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مثل تلك المشاركات لها الأثر الإيجابي في إعداد وتدريب طلبة الجامعة وتحقيق التواصل والإندماج فيما بينهم وتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير وصقل المهارات وتنمية وعي الشباب الجامعي.