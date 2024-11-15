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وزير التنمية المحلية الأسبق: مجلس النواب أمام تحد كبير من أجل عمل توازن بين المؤجر والمستأجر - أخبار كلمتك

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وزير التنمية المحلية الأسبق: مجلس النواب أمام تحد كبير من أجل عمل توازن بين المؤجر والمستأجر - أخبار كلمتك

وزير التنمية المحلية الأسبق: مجلس النواب أمام تحد كبير من أجل عمل توازن بين المؤجر والمستأجر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:49 مساءً - أكد أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن مجلس النواب أمام تحد كبير من أجل عمل توازن بين المؤجر والمستأجر، و85% من المباني في مصر منازل تمليك.

وقال، إن الكيانات الإيجارية يتم حصرها من أجل معرفة الوحدات السكنية وغيرها ونوع الحيازة لكل وحدة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد: في 2017 كان هناك نحو 23.5 مليون أسرة بينهم 7.9% مؤجرين إيجار قديم، مشددا على أن ظاهرة الإيجار القديم بدأت في الانخفاض لأسباب عدة أبرزها انتهاء مدة العقد أو عدم حاجة الأسرة لها.

واختتم قائلا: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية أكثر المحافظات التي تشهد ظاهرة الإيجار القديم، وهناك نحو 3 ملايين وحدة إيجارية مغلقة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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