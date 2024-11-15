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درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

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درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:33 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا  على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة على الجنوب، مائل للبرودة ليلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء نهارا.

وفيما يلي درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل  :

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:23:26

درجة الحرارة الصغرى:17:16

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 21:25

درجة الحرارة الصغرى: 14:15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26:24

درجة الحرارة الصغرى: 14:12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27:30

درجة الحرارة الصغرى: 14:15

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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