الرعاية الصحية: تعاون مصري بريطاني لإنشاء أول مركز تميز للأورام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:08 مساءً - التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عددا من ممثلي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، هم الدكتورة راشيل تشون، مديرة البحث العلمي والابتكار والتدريب بمؤسسة كريستي التابعة لـ NHS، والبروفيسور سارة أودوير، استشارية الجراحة ورئيسة عيادة أورام البريتوان، والبروفيسور مارك سوندرز، استشاري الأورام السريرية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، في بداية اللقاء بالحضور، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك في تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر، مشيرا إلى أن التعاون مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) سيشمل إنشاء أول مركز تميز للأورام بخبرة مشتركة مع مؤسسة كريستي، أول وأكبر مؤسسة لعلاج الأورام في بريطانيا.

إطلاق مركز رعاية متكاملة للأورام في الإسماعيلية كمرحلة أولى

وأضاف السبكي، أنه تم الاتفاق على إطلاق مركز رعاية متكاملة للأورام في الإسماعيلية كمرحلة أولى، مع خطة لتوسيع المشروع ليشمل صعيد مصر كمرحلة ثانية.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تشغيل مركز رعاية متكاملة للأورام في مجمع الإسماعيلية الطبي، بالتوأمة مع مؤسسة كريستي البريطانية، لنقل الخبرات العالمية وإحداث نقلة نوعية في خدمات علاج الأورام بمصر، بالإضافة إلى التعاون في مجال علاج وأبحاث الأورام.

وأشار السبكي إلى أن التعاون سيشمل تدريب الأطقم الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي بمشاركة 14 خبيرًا من إنجلترا على التشخيص وأحدث العلاجات لمرضى الأورام، بالإضافة إلى ابتعاث أطباء مصريين للتدريب في مؤسسات (NHS) ببريطانيا.

من جانبه، أعرب الدكتور سامي خليل، المدير العام لشركة عن سعادته باللقاء، قائلا: “نفخر بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، ونؤمن بتوطيد الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل التنمية الشاملة”.

وأكد على أهمية الأبحاث الإكلينيكية لتطوير علاجات حديثة ومبتكرة للأورام للمريض المصري.

وأعرب ممثلو هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) عن سعادتهم البالغة باللقاء، مؤكدين أن ما شاهدوه خلال زيارتهم لمجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية يدل على نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بمصر.

وأشادوا بتفاني الأطقم الطبية والإدارية، وجودة الرعاية، والنظام الإلكتروني، مؤكدين أن التعاون مع الهيئة سيحقق نجاحات كبيرة في المستقبل.

شارك في اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء ومدير عام الإدارة العامة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتورة رضوى عبدالعظيم، مسئولة ملف الأورام بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

تجدر الإشارة إلى أن ممثلي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) أجروا زيارة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، شملت تفقد الأقسام المختلفة بالمجمع، بما في ذلك العيادات، وحدة رعاية اليوم الواحد لجلسات الكيماوي، أقسام الأشعة، المعامل، والصيدليات.

كما تضمنت الزيارة عرضًا تقديميًا تناول شرحًا مفصلًا عن تطور نظام الرعاية الصحية في مصر ومنظومة خدمات هيئة الرعاية الصحية، بما في ذلك تطوير الخدمات الطبية والعلاجية باستخدام أحدث التقنيات، والتجهيزات الطبية وغير الطبية عالية المستوى، وميكنة الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد وتنميط البروتوكولات الإكلينيكية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، والحصول على الاعتمادات القومية والدولية، ورفع مستوى رضا المنتفعين، وغيرها من التطورات المتميزة.

كما قدّم ممثلو هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية محاضرة تناولت مقدمة عن مؤسسة كريستي ودورها في تقديم خدمات التشخيص والعلاج الكيماوي لمرضى الأورام، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث العلمية، ومشاركة المرضى في علاجهم، وتحسين تجربتهم لتحقيق أعلى معدلات رضا عن الخدمات.

وتم إجراء دراسات مشتركة بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية ومؤسسة كريستي شملت تحليلات لجاهزية المنشآت الصحية بالهيئة، وتم اختيار مجمع الإسماعيلية الطبي لتنفيذ المرحلة الأولى لمراكز الرعاية المتكاملة للأورام.

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