البترول تستقبل 8 شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:04 مساءً - تستقبل وزارة البترول عدد 8 شحنات غاز مسال جديدة خلال نوفمبر الجاري، وذلك لسد احتياجات السوق المحلية من الغاز اللازم لاستخدامات محطات الكهرباء والنشاط الصناعي.

وفي فصل الشتاء وفي نفس الوقت تتحرك وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير كثير من المواقع البترولية، وذلك للعمل على زيادة الإنتاج لتقليل كميات الاستيراد.

وتعمل وزارة البترول بالاتفاق مع الشركاء الأجانب لزيادة الإنتاج قبل انتهاء فصل الشتاء.

الشحنات تتراوح مابين 160 و180 ألف متر مكعب

وأكد مصدر" بوزارة البترول لـ كلمتك " أن الشحنات الجديدة ستتراوح كمياتها الإجمالية بين 160 و180 ألف متر مكعب من الغاز المسال، سيتم توجيهها بالكامل إلى سفينة "هوج جالون" للتغويز، ومن ثم ضخها بالشبكة القومية للغاز.

7 شحنات بميناء سوميد وواحده بميناء العقبة

وأشار إلى أن شركة "إيجاس" ستستقبل 7 شحنات داخل ميناء سوميد على البحر الأحمر في حين سيجري استقبال شحنة واحدة داخل ميناء العقبة بالأردن لتغويزها ثم إعادة توجيهها إلى مصر.

وتعد هذه الشحنات الثماني من ضمن 20 شحنة جرى التعاقد عليها للربع الأخير من العام الجاري، وحال احتياج السوق لأية كميات إضافية من الغاز فقد يتم استقبال شحنة أخرى بما يضمن تحقيق الاستقرار الكامل بالسوق المصرية" وخاصة في فصل الشتاء.

إرساء 20 شحنة غاز مسال لتغطية احتياجات فصل الشتاء

وكانت مصر أرست بالكامل مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الشتاء، وتم ترسية المناقصة بعلاوة تتراوح بين 1.70 دولار و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز (تي.تي.إف) الهولندية.

وأوضح المصدر أن استقبال واحدة من ناقلات الغاز المسال الخاصة بشحنات شهر نوفمبر، وهي الناقلة "CELSIUS COPENHAGEN" التي وصلت ميناء العين السخنة قبل أيام، على أن تتسلم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" باقي الشحنات تباعًا وفق الجدول المُحدد مع الشركات العالمية.

سد جزء كبير من مستحقات الشركات الأجنبية

وقالت وزارة البترول في بيان سابق إنها أطلقت في الآونة الأخيرة حزمة حوافز لدفع الشركاء إلى زيادة الإنتاج بما يتجاوز المستويات الحالية، مع تخصيص الإيرادات الإضافية الناجمة عن هذه الزيادة لسداد الديون وذلك لإتاحة الفرصة للشركات الأجنبية للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية والخدمية لزيادة الإنتاج.

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