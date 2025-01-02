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بقانون يحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية، الكونجرس الأمريكى يحتفل بتأسيس لوبي "يهودا والسامرة" لدعم إسرائيل - أخبار كلمتك

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بقانون يحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية، الكونجرس الأمريكى يحتفل بتأسيس لوبي "يهودا والسامرة" لدعم إسرائيل - أخبار كلمتك

بقانون يحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية، الكونجرس الأمريكى يحتفل بتأسيس لوبي "يهودا والسامرة" لدعم إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 11:10 مساءً - يشهد الكونجرس الأمريكي يوم 15 يناير الجاري، حفلًا خاصا لتأسيس لوبي "يهودا والسامرة" لدعم الاستيطان الإسرائيلي فى الأراضي المحتلة، وإقرار قانون يمنع استخدام مصطلح الضفة الغربية.

قانون يحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية 

وأشارت القناة "14" العبرية، إلى أن أول مشاريع لوبى يهودا والسامرة سيكون السعي لإقرار قانون يحظر استخدام مصطلح "الضفة الغربية" في المعاملات والتصريحات الرسمية الأمريكية، واستبداله بمصطلح "يهودا والسامرة"، بناءً على اعتبارها "أرضًا للشعب اليهودي".

 

وأكدت القناة العبرية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لتثبيت الرواية الإسرائيلية حول هذه المناطق وتعزيز الدعم الأمريكي لمواقف الاحتلال.

تأسيس لوبي يهودا وسامرة بدأ من العام 2021

يشار إلى أن لوبي "يهودا وسامرة" تم التجهيز له منذ عام 2021، ووقتها بدأ رئيس دائرة العلاقات الخارجية في مجلس المستوطنات، يوسي داغان، جولة اجتماعات في واشنطن لتشكيل لوبي، لمنع البيت الأبيض من الاعتراض على البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المحتلة وغض الطرف عنها، فيما قالت الخارجية الفلسطينية حينها، إن انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة الهادفة لضم الضفة الغربية المحتلة وإلحاقها بدولة الاحتلال، استخفاف إسرائيلي رسمي بالقانون الدولي، وبالشرعية الدولية، وانقلاب ممنهج على الاتفاقيات الموقعة.

 

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت عام 2021، معطيات حول خطة تهدف لمضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار من 1500 عائلة إلى 3 آلاف، خلال الأربع سنوات المقبلة. وقال تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، إن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين يدفع باتجاه تمرير المخطط، وسيطرح المخطط لمصادقة حكومة الاحتلال خلال الفترة القريبة المقبلة. ويقدر عدد المستوطنين في الأغوار بنحو 6 آلاف مستوطن. وبالمقابل يسكن فيها 65 ألف فلسطيني يعيشون في 34 تجمعا سكنيا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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