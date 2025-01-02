“الحريفة 2” ضمن أعلى 5 أفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 11:10 مساءً - استهل فيلم “ الحريفة 2 - الريمونتادا “ بطولة نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة وعبد الرحمن محمد موسم أفلام رأس السنة، ويعتبر هذا الفيلم من أقوى أفلام الموسم على الإطلاق.

واستهل ”الحريفة” بجزئه الأول العام الجاري، وتم صدوره في يناير 2024 واختتم الحريفة 2 العام مقتنصًا إيرادات ضخمة خلال أسابيع عرضه الأولى.

وحقق الحريفة 2 اجمالي ايرادات تخطي الـ94 مليون جنية عرض خلال 25 يوم فقط بسينمات مصر

وقال نور النبوي معلقا على إيرادات الفيلم بمقطع فيديو برفقة المؤلف والمنتج للحريفة: الله اكبر.. ضحكة فرحة وامتنان حقيقي.. وشوشة غالية قوي على قلبي من المنتج طارق الجنايني والمؤلف اياد صالح… فيلم الحريفة ٢ وصل لايرادات تاريخية النهاردة وبقى واحد من اعلى خمس افلام تحقيقا للايرادات فى تاريخ السينما المصرية.

وتابع: كرم كبير من ربنا. شكرًا الجمهور الحبيب، المراهنة عليك ديما كسبانة.

و حقق الحريفة1 و2 نجاح تجاري كبير بمصر والخليج ويعد تجربة سينمائية فريدة من نوعها يترأس بطولتها مجموعة من الشباب ومن بينها من وقف للمرة الأولى أمام الكاميرا.

قصة وأبطال فيلم الحريفة 1 و2

ودارت أحداث فيلم "الحريفة 1" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيما جاء فيلم "الحريفة ٢" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًّا.

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

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