نجمة مسرح مصر تحتفل بزفافها، وأشرف عبد الغفور أبرز الحضور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 11:10 مساءً - احتفلت الفنانة سارة درزاوي، أبرز النجوم بمسرح مصر، معيدة قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، بحفل زفافها وعقد القران وسط أجواء هادئة بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وحرص النجم أشرف عبد الباقي على حضور حفل زفاف سارة درزاوي وتهنئتها.

يشار إلي أن سارة درزاوي قد بدأت مشوارها الفني رفقة الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج جد جدًا ، ثم في تياترو مصر الذي يضم عددا من الشباب الموهوبين، ثم انتقلت إلى MBC ، وتغير الاسم من تياترو مصر إلى مسرح مصر.

وسارة درزاوي من المعروف عنها أنها كانت محجبة ثم خلعت الحجاب في عام 2015 عندما انتقلوا إلى MBC

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