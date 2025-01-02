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الرياضة - 11:06 - «البترول» تنفي تأجيل إنتاج الغاز من حقل ظهر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:06 - «البترول» تنفي تأجيل إنتاج الغاز من حقل ظهر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:06 - «البترول» تنفي تأجيل إنتاج الغاز من حقل ظهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 11:06 مساءً - نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما نشرته الشرق - بلومبرج، وتناقلته عنها بعض وسائل الإعلام عن تأجيل شركة "إيني" الإيطالية الإنتاج لكميات جديدة من الغاز من حقل ظهر حتى مايو 2025، بدلاً من شهر يناير، بسبب عدم استقرار الطقس في البحر المتوسط خلال فصل الشتاء.

وأعربت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الخميس، عن استيائها الشديد من نشر وتداول الأخبار المغلوطة، دون السعي للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الأصيلة، سواء عن طريق المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أو شركة إيني المشغلة لحقل ظهر.

وأكدت الوزارة، على تواصل العمل مع شركة إيني دون أي تأخير للجدول الزمني المعد مسبقًا، وهو ما تؤكده تصريحات الشركة لجريدة الأخبار بتاريخ 30/12/2024، بأن سفينة الحفر تستعد للوصول إلى مصر لبدء أعمال الحفر في شهر يناير الجاري باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف زيادة الإنتاج والعودة إلى مخططات الإنتاج المعتمدة.

وأهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام تحرّي الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر أي معلومات تخص قطاع البترول والثروة المعدنية بمصر، وذلك بالتواصل المباشر مع المتحدث الرسمي للوزارة عبر البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، وأكدت احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهات التي تنشر أخبارًا مغلوطة من شأنها الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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