وزير خارجية حكومة الحوثيين مهدد بالإقالة. - أخبار كلمتك

وزير خارجية حكومة الحوثيين مهدد بالإقالة. - أخبار كلمتك

بشير التابعي: لو الأهلي خسر من شباب بلوزداد القيامة هتقوم - أخبار كلمتك

بشير التابعي: لو الأهلي خسر من شباب بلوزداد القيامة هتقوم - أخبار كلمتك

عدوان إسرائيلي يستهدف معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية بريف حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

عدوان إسرائيلي يستهدف معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية بريف حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

ظهرت وهي تجهش بالبكاء.. صحفية تروي تفاصيل دامية لمقتل والدها على يد جاره امام اعينها - أخبار كلمتك

ظهرت وهي تجهش بالبكاء.. صحفية تروي تفاصيل دامية لمقتل والدها على يد جاره امام اعينها - أخبار كلمتك

حزب حماة الوطن ينظم جلسة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض - أخبار كلمتك

حزب حماة الوطن ينظم جلسة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض - أخبار كلمتك

الردة ترتفع 300 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

الردة ترتفع 300 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية في يناير على منصة يانجو بلاي - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية في يناير على منصة يانجو بلاي - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 03 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 03 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

السوبر الإيطالي، الكشف عن رجل مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا - أخبار كلمتك

السوبر الإيطالي، الكشف عن رجل مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا - أخبار كلمتك

السوبر الإيطالي، نجم إنتر ميلان يسير على خطى فان باستن - أخبار كلمتك

السوبر الإيطالي، نجم إنتر ميلان يسير على خطى فان باستن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

خبير بالشؤون الإسرائيلية: ترامب يرعى فكرة الشرق الأوسط الجديد بقيادة تل أبيب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خبير بالشؤون الإسرائيلية: ترامب يرعى فكرة الشرق الأوسط الجديد بقيادة تل أبيب - أخبار كلمتك

خبير بالشؤون الإسرائيلية: ترامب يرعى فكرة الشرق الأوسط الجديد بقيادة تل أبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 11:10 مساءً - قال ياسر مناع، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن هناك تصريحات متكررة يصدرها الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، حول ضرورة إنهاء الحرب على غزة.

لكن لابد من التنويه أولا، إلى أنه هناك اتفاقا وإجماعا إسرائيليا أمريكيا، بأن لا ينتصر الفلسطينيين وأن تنتصر إسرائيل، وثانيا أيضا هناك رغبة وإرادة أمريكية في مسألة أن تكون إسرائيل هي الدولة الأولى في المنطقة من خلال فكرة الشرق الأوسط الجديد.

 

رغبة ترامب بين إسرائيل وحماس 

وأضاف خبير الشؤون الإسرائيلية، اليوم، خلال لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب يريد صفقة سريعة ضمن نتائج محددة وهذا يتماشى مع الرغبة الإسرائيلية، كما أن الرئيس الأمريكي المنتخب يتعامل أيضا مع الحرب في قطاع غزة على أنها مسألة إسرائيلية بحتة، لذلك هو وجه أكثر من مرة خطاب إلى نتنياهو لمطالبته بإنهاء هذه الحرب، مؤكدًا أن هذا يعني أن مسألة استمرار الحرب أو إيقافها  قرار إسرائيلي بحت.

توافق أمريكي إسرائيلي بشأن ما يحدث في غزة

وأوضح، أن تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية أكد فيها أنه يجب السماح لإسرائيل بإنهاء عملها وهذه الجملة تفسر بأن الرغبة الأمريكية والإرادة فى الولايات المتحدة، متوافقة مع الرغبة والإرادة الإسرائيلية بمعنى أنه في اللحظة التي يقول فيها الاحتلال، أننا انتهينا من الحرب في غزة وأننا لا نريد أن نستمر في ذلك، وأننا حققنا الأهداف المعلنة والخفية والأهداف التكتيكية والاستراتيجية، وهنا يأتي دور الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط وإلا دون ذلك نبقى في ماراثون المفاوضات والتصريحات المستمرة منذ بداية الحرب وحتى اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق