وزير الخارجية: نرفض أن يكون انتخاب رئيس للبنان شرطا ‏لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:41 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه أكد لرئيس مجلس النواب اللبناني أن الأولوية القصوى لمصر، هي وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي في لبنان، لافتا إلى أنه ناقش مع رئيس مجلس النواب اللبناني أزمة النزوح الداخلي والتأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان.

وأضاف عبد العاطي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت: «أكدت أهمية انتخاب رئيس توافقي للبنان لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي دون إملاءات من أطراف خارجية، ونرفض أن يكون انتخاب رئيس للبنان شرطا من شروط وقف إطلاق النار، وأكدت أهمية دور الجيش اللبناني في الحفاظ على تماسك الدولة ونؤكد دعمنا الكامل للمؤسسات اللبنانية».

وأوضح: «أنه لابد وأن يكون انتخاب رئيس لبنان في إطار ملكية وطنية لبنانية، دون إملاءات خارجية، وأن يكون رئيس توافقي بجميع طوائف الشعب اللبناني دون أي إقصاء لأي طرف».