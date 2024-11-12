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رابط التقدم لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

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رابط التقدم لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

رابط التقدم لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - امتحانات المصريين في الخارج 2025.. مع إعلان موعد امتحانات الترم الأول، يبحث العديد من الطلاب عن رابط وخطوات التسجيل على المنصة لأداء امتحانات المصريين في الخارج 2025.

رابط التقدم لامتحانات المصريين في الخارج 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل طلب التقدم لأداء امتحانات المصريين في الخارج 2025، خلال شهر نوفمبر الجاري.

امتحانات المصريين في الخارج 2025

خطوات التقديم لامتحانات المصريين في الخارج 2025

وأضافت الوزارة أنه على أولياء الأمور اتباع الخطوات التالية لتسجيل طلب تقدم أبناءهم لأداء امتحانات المصريين في الخارج 2025، وهي:

- إنشاء حساب خاص بولي الأمر على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج، مـــن هـــنـــــــــــــــــا.

- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج.

- سداد مبلغ 100 دولار أمريكي لكل طالب، في أي مرحلة دراسية، من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.

- تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج.

- استيفاء البيانات المطلوبة كافة في الاستمارة بكل دقة.

- رفع أصول المستندات.

- رفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF.

- طباعة استمارة التقدم.

امتحانات المصريين في الخارج 2025

ضوابط التقدم لأداء امتحانات المصريين في الخارج 2025

- ولي الأمر مسؤول عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع، إلى الإدارة العامة للامتحانات.

- في حالة وجود اختلافات من أي نوع، بين صور المستندات المرفوعة على الموقع، وبين الأصول المرسلة، أو عدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسؤولية كاملة على عاتق ولي الأمر.

- في حالة أن الطالب غير مستوفٍ للشروط وتعليمات التقدم، يحق للإدارة إلغاء التقدم.

- الاسترداد الموجودة على المنصة، بعد استبقاء «كافة البيانات والمرفقات المدونة به فقط».

- إرسال طلبات التقدم على الإيميل المخصص للشؤون المالية [email protected] في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.

- إرفاق جميع إيصالات السداد مع الطلب.

- يحق للإدارة إلغاء التقدم للامتحان بناء الاسترداد، ويحال إلى الشؤون المالية بالوزارة.

- لا يحق لولي الأمر تقديم طلب الاسترداد بعد هذا الموعد، حيث تقع المسؤولية كاملة على ولي الأمر.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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