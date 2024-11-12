بعد تداول مقطع فيديو.. الصحة تنفي فساد تطعيمات طلاب المدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:05 مساءً - فساد تطعيمات طلاب المدارس.. ردت وزارة الصحة والسكان المصرية، على الفيديو المتداول عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فساد تطعيمات طلاب المدارس، خلال الأيام الماضية.

تطعيمات طلاب المدارس

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن تطعيمات طلاب المدارس جيدة ومؤمنة بالكامل، وهناك مراجعات دورية للتأكد من صلاحياتها وآلية حفظها، من خلال فرق طبية متخصصة ومدربة على ذلك.

تشكيل لجنة لفحص تطعيمات طلاب المدارس

وأوضحت وزارة الصحة، أنه يتم تشكيل لجنة لفحص التطعيمات الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي اتجهت إلى دائرة الشكوى بالتزامن مع تاريخ نشر فيديو فساد تطعيمات طلاب المدارس.

مدى صلاحية تطعيمات طلاب المدارس

وفحصت اللجنة كافة التطعيمات الخاصة بــ «الثنائي والسحائي»، وتاريخ صلاحيتها وردجة الحرارة التي تحفظ فيها، وتبين أنها مناسبة لحفظ التطعيمات وتتراوح بين 4 و6 درجات، مؤكدة أن اللقاحات التي ظهرت في الفيديو تنتهي بين شهري مارس وسبتمبر لعام 2026.

فيديو فساد تطعيمات طلاب المدارس

ونوهت وزارة الصحة أن الممرضة صاحبة الفيديو، اعتادت خلال تاريخها الوظيفي على إثارة الخلافات مع زملائها ورؤسائها في العمل، وخضعت لإجراءات عقابية نتيجة لــ 16 شكوى مختلفة، وحصلت على أول خصم من راتبها في نفس عام تعيينها.

الممرضة صاحبة فيديو فساد تطعيمات طلاب المدارس

وتستخدم الممرضة وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الشائعات، حيث اتهمت الممرضة رؤسائها بتأخير صرف مستحقاتها، وهو ما تم نفيه بالمستندات التي أكدت صرف مستحقاتها مع زملائها في الموعد المحدد بتاريخ 23 مايو 2024، وبناءً على ذلك، تم إنهاء ندبها كزائرة صحية في جهة عملها السابقة.

وانتشر فيديو على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، لإحدى العاملات ضمن المجموعة النوعية لوظائف التمريض والصحة العامة، يتضمن اتهامها للهيئة العامة للتأمين الصحي، باستخدام تطعيمات منتهية الصلاحية لطلاب المدارس، مما جعلها ترفض استلام التطعيمات خوفًا على سلامة الطلاب، وتم إحالتها للتحقيق لاستبيان الحقيقة.