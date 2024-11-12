التعليم تحدد الفئات المستهدفة في امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:25 صباحاً - امتحان شهر نوفمبر.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فئات الطلاب المستهدفة المقرر لها عقد امتحان شهر نوفمبر، محددة موعد وتفاصيل عقد امتحان شهر نوفمبر.

الفئات المستهدفة في امتحان شهر نوفمبر

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان شهر نوفمبر يستهدف طلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

طريقة تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي والثانوي

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال معلم المادة داخل الفصل، ويتم عقد امتحان شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا.

موعد عقد امتحان شهر نوفمبر

وأضافت وزارة التعليم، أن المدارس تبدأ في عقد امتحان شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل بداية من الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري، على أن تتولى الإدارة التعليمية بإعلان جداول امتحانات شهر نوفمبر.

تخصيص فترة لعقد امتحان شهر نوفمبر

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم عقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، ويتم تحديد معدل وقت الامتحان نصف فترة أو فترة طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية.

تشكيل لجنة للإشراف على امتحانات نوفمبر

وشددت الوزارة، على تشكيل لجنة لمتابعة أعمال امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات التعليمية والتوجيه العام ومديرى المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة.

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر 2024

- مراعاة الإجازات الرسمية عند وضع جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024.

- تتولى المديريات والإدارات التعليمية مهمة وضع جداول امتحان شهر نوفمبر.

- يتولى موجه أول كل مادة إعداد امتحانات شهر نوفمبر 2024 للصفوف التعليمية.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر في الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

- تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الفصل.

- تعقد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من ضمن صفوف النقل.

- تعقد الامتحانات الشهرية إلكترونيًا، للصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت.

- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية عند عقد اختبارات شهر نوفمبر 2024 في أي مادة يتم أداء الامتحانات الشهرية ورقيًا.

- يتم عقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 ورقيًا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي غير المستلمين لأجهزة التابلت، ولطلاب مدارس «الرسمي - الرسمي لغات - الخاص - الخدمات».