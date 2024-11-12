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«البسوا تقيل».. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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«البسوا تقيل».. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

«البسوا تقيل».. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 09:00 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، منوهة على المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة أثناء الخروج.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

أشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

انتشار شبورة مائية

طقس اليوم

ونوهت «الأرصاد»، بوجود فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت من نشاط للرياح أحيانا، على مناطق من جنوب سيناء، حيث تكون سرعة الرياح (34 كم/س) على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 202

وبينت حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.75) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 25 18
العاصمة الإدارية 26 17
6 أكتوبر 26 17
بنها 25 18
دمنهور 24 17
وادي النطرون 25 18
كفر الشيخ 24 16
المنصورة 25 17
الزقازيق 24 18
شبين الكوم 24 17
طنطا 23 16
دمياط 24 18
بورسعيد 25 17
الإسماعيلية 26 14
السويس 25 16
العريش 25 14
رفح 24 13
رأس سدر 26 17
نخل 25 11
كاترين 18 09
الطور 27 18
طابا 25 17
شرم الشيخ 31 22
الإسكندرية 25 16
العلمين 23 15
مطروح 24 14
السلوم 25 13
سيوة 24 12
رأس غارب 30 21
الغردقة 30 19
سفاجا 29 20
مرسى علم 30 21
شلاتين 30 23
حلايب 27 22
أبو رماد 29 21
رأس حدربة 28 22
الفيوم 26 14
بني سويف 26 13
المنيا 25 11
أسيوط 25 12
سوهاج 27 16
قنا 29 17
الأقصر 29 16
أسوان 30 16
الوادي الجديد 26 13
أبو سمبل 29 16

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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