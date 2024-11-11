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خلال زيارته إلى أذربيجان.. رئيس الإمارات يستقبل شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

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خلال زيارته إلى أذربيجان.. رئيس الإمارات يستقبل شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

خلال زيارته إلى أذربيجان.. رئيس الإمارات يستقبل شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:31 مساءً - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب29 الذي تستضيفه خلال الفترة من 11-22 نوفمبر 2024.

وتناول اللقاء الذي جرى في مقر إقامة رئيس دولة الامارات في مدينة باكو - بحسب ما نقلته وكالة وام الإماراتية، ان العلاقات بين دولة الإمارات والأزهر الشريف والتعاون بين الجانبين في مجال تعزيز الحوار والتفاهم على المستويين الإقليمي والدولي.

رئيس الإمارات يستقبل شيخ الأزهر

كما تطرق اللقاء إلى مؤتمر «COP29 الدور المهم لرجال الدين والمؤسسات الدينية في تعزيز الوعي بخطورة التغير المناخي بجانب أهمية الحفاظ على البيئة وضرورة دفع العمل المناخي الدولي إلى الأمام لمصلحة البشرية وحماية لكوكب الأرض من المخاطر التي يتعرض لها.

رئيس الإمارات يستقبل شيخ الأزهر

وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للدور الحضاري الذي يقوم به الأزهر الشريف على المستوى العالمي خاصة في مجال نشر الوسطية والتعايش فيما شكر شيخ الأزهر للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات إلى الأزهر والدور الذي يقوم به مشيداً بنهج الإمارات الإنساني في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة و الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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