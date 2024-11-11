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النيابة العامة تصدر بيانا بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين - أخبار كلمتك

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النيابة العامة تصدر بيانا بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين - أخبار كلمتك

النيابة العامة تصدر بيانا بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:31 مساءً - أعلنت النيابة العامة عن إطلاق خدمة جديدة للطلبات الخاصة بنيابات الأسرة تتمثل في الآتي:

أولاً: إنشاء حسابات للمحامين على بوابة النيابة العامة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.

ثانيًا: تقديم الطلبات الآتية:

١- صورة رسمية من الحكم (نفس).

٢- صورة من ضبط إشهاد وفاة ووراثة (نفس).

٣- شهادة من واقع جدول القضايا (نفس).

٤- صورة من قرار جلسة (مال).

٥- شهادة من واقع جدول القضايا (مال).

ثالثًا: سداد الرسوم المقررة بوسائل الدفع الإلكتروني من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية.

رابعًا: استلام الشهادات والصور بمقار عملهم أو محل إقامتهم دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.

علمًا بأن المرحلة الأولى التجريبية متاحة في نيابة الإسكندرية الكلية لشؤون الأسرة عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق ١٢/ ١١/ ٢٠٢٤، وهو ما يتيح للمحامين التعامل مع النيابة عن بعد بفعالية وسرعة.

وسوف يتم إرسال رسائل نصية للمحامين لإخطارهم بإمكانية الاستفادة من تلك الخدمات.

يأتى ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة لتيسير الخدمات المقدمة للمحامين، وتوفير الوقت والجهد في سير الإجراءات القانونية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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