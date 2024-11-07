«برنامج الأمل».. معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية يحتضن جيل المستقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - استضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدورة السادسة عشرة من «برنامج الأمل»، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، وبإشراف الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد، وتأتي هذه الاستضافة في إطار توجيهات الدكتور عاشور لتكثيف تدريب الباحثين والطلاب في المجالات العلمية والتكنولوجية الحديثة، بهدف تأهيلهم بمهارات تواكب متطلبات سوق العمل.

واحتضن مرصد المسلات المغناطيسي بشمال الفيوم التابع للمعهد معسكر تدريب شباب «برنامج الأمل»، الذي تنظمه الجمعية الجيوفيزيقية المصرية. تضمن التدريب تطبيقات عملية شملت القياسات الحقلية ومعالجة البيانات باستخدام طرق الجيوفيزياء المغناطيسية والسيزمية والكهربية الأرضية، إلى جانب قياسات الرادار الأرضي.

تأهيل شامل لخريجي الجامعات المصرية للاندماج في الشركات العالمية

كما أتاح المعهد أحدث أجهزة القياس الجيوفيزيقية للمتدربين، بهدف تأهيلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي في مجال الجيوفيزياء، بإشراف نخبة من كوادر المعهد.

وفي ختام المعسكر التدريبي، قدم شباب الأمل 16 عرضًا حول ما اكتسبوه من معرفة تطبيقية. يهدف برنامج الأمل إلى إعداد الخريجين من الجامعات المصرية للانضمام إلى الشركات العالمية في مجال البترول، عبر برنامج نظري يتم بإشراف خبراء من الشركات المختلفة، إلى جانب مشروع عملي ينفذه الخريجون

كما يسعى البرنامج لتطوير المهارات المطلوبة لسوق العمل، بما يشمل القيادة والعمل الجماعي ومهارات الاتصال والعرض.

ويختار البرنامج الـ15 الأوائل من أقسام كليات العلوم بالجامعات المصرية الحكومية، بما فيها علوم الأرض، الجيولوجيا، الجيوفيزياء، جيولوجيا الكيمياء، جيولوجيا البترول، وجيوفيزياء البترول. وقد نسق البرنامج الجيوفيزيقي سمير عبد المعطي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الجيوفيزيقية، والدكتور طارق عرفة، مدير مرصد المسلات المغناطيسي.

ويعد البرنامج منذ انطلاقه في عام 2007، أحد أبرز مبادرات الاستثمار المجتمعي، ويهدف لدعم الكوادر الشابة ليصبحوا قادة في قطاعات البترول والطاقة مستقبلاً.