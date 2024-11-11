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افتتاح المعرض السنوي للملابس والمستلزمات بـ آداب عين شمس - أخبار كلمتك

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افتتاح المعرض السنوي للملابس والمستلزمات بـ آداب عين شمس - أخبار كلمتك

افتتاح المعرض السنوي للملابس والمستلزمات بـ آداب عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:09 مساءً - نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية المعرض الخيري للملابس الشتوية.

افتتاح المعرض  السنوي للملابس والمستلزمات بكلية الآداب جامعة عين شمس


المعرض تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب، وإشراف حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أقيم المعرض الخيري السنوي.


وقد أشادت حنان كامل بالمعرض حيث أنه شهد إقبالا كبيرا من جانب الطلاب والعاملين سواء من داخل الكلية أو خارجها، كما أشادت بالتنظيم الجيد للمعرض من جانب قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأكدت على حرصها وتشجيعها المستمر لكل الفعاليات التي تسهم في تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية لغير القادرين من الطلاب والعاملين بالجامعة والكلية.

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كما أوضحت  حنان سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المعروضات تضمنت ملابس، وأحذية، وشنط، وإكسسوارات من أجود الماركات المصرية والعالمية تناسب موسم الشتاء وتلبي احتياجات الأسرة،بهدف تحقيق الدعم، والتكافل الاجتماعي،وأشارت بأن المعرض استمر من العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا وقد اشتمل على ما يزيد عن  ١٥٠٠٠ قطعة مختلفة المقاسات والموديلات بأسعار رمزية.

كما وجهت حنان سالم الشكر والتقدير والاحترام لإدارة  الجامعة ممثلة في محمد ضياء رئيس الجامعة، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على دعم الأنشطة الاجتماعية.


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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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