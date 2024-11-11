سفير جواتيمالا يغادر القاهرة بعد ٧ سنوات قضاها في منصبه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:08 مساءً - غادر اليوم الاثنين، مطار القاهرة الدولي، السفير لويس راوول ستيفز سفير جمهورية جواتيمالا وعميد السلك الدبلوماسي اللاتيني المعتمد في مصر بعد سبعة سنوات ونصف قضاها في منصبه.

مغادرة سفير جواتيمالا للقاهرة

وخلال توديعه بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي أعرب سفير جواتيمالا عن خالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمسئولين المصريين لجهود تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

كما عبر سفير جمهورية جواتيمالا عن سعادته البالغة لتوديعه بالمطار على مستوى عال من جانب السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية متمنيا لمصر حكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار والمزيد من المشروعات العملاقة التي تتبناها الحكومة المصرية.

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