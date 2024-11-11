وزير الأوقاف: التوعية بمخاطر الإدمان على رأس أولويات الوزارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:52 مساءً - الإثنين 11/نوفمبر/2024 - 05:41 م 11/11/2024 5:41:58 PM

أكد الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف أن إطلاق الخطه الوطنيه لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والمخدرات 2024-2028 تحت رعاية رئيس الجمهورية فى غاية الأهمية، قائلا: رؤية الأوقاف بالتعاون مع وزارة التضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مع هذه الاستراتيجية يأتي بهدف حماية العقل البشرى الذى كرمه الله وخلقه لإعمار الكون.

جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة مايا مرسى نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخطة الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشريكة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد أن مخاطر الإدمان لا تقتصر على تدمير العقل البشري، بل تمتد لتدمير الصحة وتدمير الإنسان والإضرار بالوطن والدول، مشيرا إلى عزم الوزارة خلال الفترة المقبلة على وضع التوعية بمخاطر الإدمان على رأس أولويات الوزارة.

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