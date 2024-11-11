المصدرين المصريين "اكسبولينك": مشاركة أكثر من 100 عارض من مصر وأفريقيا  - أخبار كلمتك

المصدرين المصريين "اكسبولينك": مشاركة أكثر من 100 عارض من مصر وأفريقيا  - أخبار كلمتك

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

ترامب يوجه اول صفعة للحوثيين - أخبار كلمتك

ترامب يوجه اول صفعة للحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - «سنفعلها بالكفاح».. محمد صلاح يطالب زملاءه في ليفربول بحصد جميع الألقاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - «سنفعلها بالكفاح».. محمد صلاح يطالب زملاءه في ليفربول بحصد جميع الألقاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 43712 شهيدًا و103258 جريحا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 43712 شهيدًا و103258 جريحا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة ‏التقديم وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة ‏التقديم وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

السيسي يستعرض أمام القمة العربية الإسلامية ثوابت الموقف المصري وجهود وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السيسي يستعرض أمام القمة العربية الإسلامية ثوابت الموقف المصري وجهود وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

السيسي يستعرض أمام القمة العربية الإسلامية ثوابت الموقف المصري وجهود وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:04 صباحاً - يلقي الرئيس السيسي كلمة في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض تتضمن ثوابت الموقف المصري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع انجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطاق.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، للمملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، حيث سيلقي الرئيس كلمة مصر أمام القمة، التي تتضمن ثوابت الموقف المصري، والجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع انجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطاق، فضلًا عن الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وتنطلق، اليوم الاثنين، فعاليات القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان والخروج ببيان مشترك يدعم موقفًا عربيًّا إسلاميًّا موحدًا في مواجهة التداعيات المستمرة للتصعيد الإسرائيلي بالمنطقة.

وتهدف القمة التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتدادًا للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.

واستضافت الرياض، أمس الأحد، اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان؛ وبمشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي،  لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع الراهنة فى المنطقة.


نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق