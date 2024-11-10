النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية علي قضبان القطارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 06:59 مساءً - تستمر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

السكك تحذر من هذه الأفعال

ناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات

كما أكدت الهيئة على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

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