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النقل: استكمال حملة «سلامتك تهمنا» للتوعية بالسلوكيات الخاطئة إزاء مرفق السكك الحديدية - أخبار كلمتك

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النقل: استكمال حملة «سلامتك تهمنا» للتوعية بالسلوكيات الخاطئة إزاء مرفق السكك الحديدية - أخبار كلمتك

النقل: استكمال حملة «سلامتك تهمنا» للتوعية بالسلوكيات الخاطئة إزاء مرفق السكك الحديدية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:26 صباحاً - أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن استكمال حملة «سلامتك تهمنا» من جانب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للتوعية بالسلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وأشارت وزارة النقل، في بيان لها، إلى مناشدة الهيئة المواطنين، عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية، وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات، وذلك في إطار مواصلة حملة «سلامتك تهمنا» للتوعية من السلوكيات الخاطئة في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة، على ضرورة الالتزام التام بتعليمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن العبور من الأماكن المعدة لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بالهيئة للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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