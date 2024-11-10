النقل: استكمال حملة «سلامتك تهمنا» للتوعية بالسلوكيات الخاطئة إزاء مرفق السكك الحديدية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:26 صباحاً - أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن استكمال حملة «سلامتك تهمنا» من جانب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للتوعية بالسلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وأشارت وزارة النقل، في بيان لها، إلى مناشدة الهيئة المواطنين، عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية، وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات، وذلك في إطار مواصلة حملة «سلامتك تهمنا» للتوعية من السلوكيات الخاطئة في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة، على ضرورة الالتزام التام بتعليمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن العبور من الأماكن المعدة لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بالهيئة للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.