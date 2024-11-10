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ارتفاع جديد لسعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك المصرية - أخبار كلمتك

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الدرهم الإماراتي بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 10-11-2024 - أخبار كلمتك

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الدرهم الإماراتي بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 10-11-2024 - أخبار كلمتك

الدرهم الإماراتي بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 10-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 06:45 صباحاً - أسعار العملات اليوم.. سجلت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 10-11-2024 وفقًا لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. ويتساءل الكثير من الناس عن حركة أسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 49.23 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.97 جنيه للشراء و53.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.60 جنيه للشراء و63.80 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.15 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.96 جنيه للشراء و32.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.10 جنيه للشراء و13.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 160.40 جنيه للشراء و160.93 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.40 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.87 جنيه للشراء و6.89 جنيه للبيع.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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