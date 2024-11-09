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احذر.. حالات تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي 2024 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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احذر.. حالات تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي 2024 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

احذر.. حالات تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي 2024 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 05:40 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي.. يتزايد معدل بحث المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية، ضمن شقق الإسكان الاجتماعي، من خلال الانترنت، عن حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي.

شقق الإسكان الاجتماعي

يوفر كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص «حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي»، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــا.

حالات تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي 2024

حددت وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدد من الحالات التي تؤدي إلى سحب شقق الإسكان والتي جاءت كالتالي:

1- تغيير الغرض من الوحدة السكنية المعروضة للاستخدام السكني فقط، لا يحق للمشتري أو خلفه تغيير الاستخدام المُخصّص من أجله الوحدة.

2- تخصيص الوحدة السكنية شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة.

3- عند اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز الواردة بكراسة الشروط.

4- إلغاء التخصيص بناءً على طلب المخصص له الوحدة، سواء قبل أو بعد التخصيص.

5- في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ20%، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء» من إجمالي ثمن الوحدة، خلال المهلة المحددة للسداد.

6- عدم سداد قسطين متتاليين كما هو محدد بكراسة الشروط.

7- عدم التعاقد واستلام الوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

8- تزوير المستندات المقدمة للحجز.

9- يحظر على من ينتفع بشقق الإسكان الاجتماعي التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.

شقق الإسكان الاجتماعي

عقوبة مخالفة التحذيرات الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي

وحذرت وزارة الإسكان، المواطنين من عقوبة مخالفات التحذيرات الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي، ونوهت الوزارة عن عقوبة المخالفات بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

شقق الإسكان الاجتماعي

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

1- شهادة دخل.

2- إيصال مرافق.

3- قيد عائلي مميكن.

4- قسيمة زواج مميكنة.

5- برنت تأمينات إن وجد.

6- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

7- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

8- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

9- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

10- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

11- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

12- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد الحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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