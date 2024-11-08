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مليار دولار زيادة في عائدات الصادرات الزراعية المصرية خلال 2024 - أخبار كلمتك

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مليار دولار زيادة في عائدات الصادرات الزراعية المصرية خلال 2024 - أخبار كلمتك

مليار دولار زيادة في عائدات الصادرات الزراعية المصرية خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 09:44 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة، إنفوجراف جديد تحت عنوان (الموالح والبطاطس والبصل على رأس القائمة.. مليار دولار زيادة في عائدات الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2024).

وفي سياق آخر، أكد الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري  للصناعات الغذائية ومدير إدارة معلومات التصدير، أن صادرات مصر من المكرونة غير المطبوخة الخالية من البيض بلغت 113 مليون دولار في عام 2023. 

وأشار إلى أن مصر احتلت المركز الثامن عالميًا في صادرات المكرونة، ما يُعد إنجازًا كبيرًا للصناعة المصرية ويعزز من تواجدها في الأسواق الدولية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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