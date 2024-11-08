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وزيرة التنمية المحلية ووكيل الأمم المتحدة تشاركان في ختام أعمال المنتدي الحضري - أخبار كلمتك

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وزيرة التنمية المحلية ووكيل الأمم المتحدة تشاركان في ختام أعمال المنتدي الحضري - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية ووكيل الأمم المتحدة تشاركان في ختام أعمال المنتدي الحضري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وآناكلاوديا روسباخ المديرة التنفيذية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، اليوم، في مراسم إنزال علمَي جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة إيذانًا بختام فعاليات المنتدى الحضري العالمي. 

وزيرة التنمية المحلية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة تشاركان في إنزال علمَي مصر والأمم المتحدة

المنتدى نظمته الحكومة المصرية تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري الذي عقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

حضر الاحتفال بإنزال العلم عدد من مسئولي الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة " الهابيتات ".

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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