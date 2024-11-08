واعظات الأوقاف يناقشن أثر مواقع التواصل الاجتماعي على استقرار الأسرة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - أطلقت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة قافلة دعوية كبرى للواعظات في عدد من مساجد إدارة غرب مدينة نصر بالقاهرة، تحت عنوان "مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على استقرار الأسرة". شهدت الفعالية إقبالًا واسعًا من الجمهور، واستقبلت المشاركات بحفاوة ملحوظة من الحضور.

واعظات الأوقاف يناقشن موضوع: مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على استقرار الأسرة

تناولت الواعظات خلال القافلة أهمية الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرات إلى أن هذه الوسائل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة الأفراد والمجتمعات، ما يستوجب التعامل معها بحكمة لدرء آثارها السلبية التي تؤدي إلى التفكك الأسري والانحراف السلوكي.

وحذرن من مخاطر إساءة استخدامها لما لها من تبعات خطيرة على منظومة القيم والعلاقات الاجتماعية، وصولًا إلى آثار تتعدى الأفراد وتمسّ المجتمع ككل، بما في ذلك تأثيرها على الحياة الزوجية وزيادة معدلات الطلاق نتيجة إفشاء الأسرار الزوجية أو الإدمان على هذه الوسائل.

كما تطرقت الواعظات إلى المخاطر المرتبطة بالتطورات التكنولوجية التي غزت حياتنا اليومية وأصبحت تؤثر في منظومة القيم والسلوكيات المجتمعية، ما يستدعي الوعي الكافي بهذه التحديات وكيفية التعامل معها بشكل مثالي.

واعظات الأوقاف: الحياة الزوجية تقوم على التعاون والشراكة بين الزوجين

اختتمت الواعظات حديثهن بالتأكيد على أن الحياة الزوجية تقوم على التعاون والشراكة بين الزوجين، حيث يكمل كل منهما الآخر في أداء رسالتهما.

و نُظمت القافلة الدعوية في عدة مساجد بإدارة غرب مدينة نصر، وشاركت فيها مجموعة من الواعظات كالتالي:

- مسجد الإيمان امتداد رمسيس*: الواعظة رحاب خيري السيد، والواعظة إنجي محمد عبد الوهاب.

- مسجد نادي الزهور*: الواعظة أمنية إبراهيم مغربي، والواعظة منى أحمد عبدالحميد.

- مسجد النور امتداد رمسيس*: الواعظة ريهام عبدالنبي سند، والواعظة سحر أحمد نعيم.

- مسجد الرحمن المقاولون العرب*: الواعظة سلوى محمد عبدالرؤوف، والواعظة راندة محمد أمين.

- مسجد العزيز مساكن إيديال المقاولون*: الواعظة نادية محمد يونس البراشي، والواعظة منى عيد محمد.

تأتي هذه القوافل ضمن خطة وزارة الأوقاف لشهر نوفمبر بهدف تعزيز الترابط الأسري والتوعية بأهمية مواجهة التحديات الاجتماعية التي قد تؤثر على استقرار الأسرة.

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