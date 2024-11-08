التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 21.3% ارتفاعا بقيمة العجز في الميزان التجاري لشهر أغسطس 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 21.3% ارتفاعا بقيمة العجز في الميزان التجاري لشهر أغسطس 2024 - أخبار كلمتك

خالد فتحي يعلن قائمته في انتخابات اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

خالد فتحي يعلن قائمته في انتخابات اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التوقف الدولي - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التوقف الدولي - أخبار كلمتك

موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان بالوطن العربي - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان بالوطن العربي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري في إطار الجسر الجوي لدعم لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري في إطار الجسر الجوي لدعم لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا» - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«استصلاح الأراضي» يشن حملات لإزالة التعديات على أراضي قرى المراقبات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«استصلاح الأراضي» يشن حملات لإزالة التعديات على أراضي قرى المراقبات - أخبار كلمتك

«استصلاح الأراضي» يشن حملات لإزالة التعديات على أراضي قرى المراقبات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - واصل قطاع استصلاح الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرى المراقبات المختلفة التابعة له.

وقال المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي: إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحفاظ على الرقعة الزراعية، وإزالة أي تعديات تقع عليها في المهد وقبل تفاقمها.

وأشار رئيس القطاع إلى أن تم التشديد على المتابعة المستمرة، على جميع قرى المراقبات، ورصد أي حالة تعدي أو تشوينات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وقال إنه هناك تواصل ودائم ومستمر مع المزارعين، والمستفيدين بقرى الاستصلاح والمراقبات، للوقوف على أية مشكلات تواجههم والعمل على حلها في أسرع وقت.

اقرأ أيضاً
بنسبة 25%.. «الزراعة» تعلن عن تخفيضات على السلع الغذائية واللحوم «فيديو»

وزير الزراعة يشيد بالأداء الميداني لقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية

«الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج 1503 حيوان في سقارة

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق