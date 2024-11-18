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سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر تعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

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سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر تعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر تعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،  شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، في وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة الطيب - رحمها الله.

وأعربت السفيرة الأمريكية في برقيتها عن خالص تعازيها ومواساتها لفضيلة الإمام الأكبر، قائلة: “بقلوب مثقلة بالحزن، نتقدم لفضيلتكم بخالص التعازي في وفاة شقيقتكم، ونسأل الله أن يمنحكم وعائلتكم الكريمة الصبر والسلوان.”

سفير جيبوتي بالقاهرة يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

كما تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من السفير أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في وفاة شقيقته الكبرى رحمها الله.

وأعرب السفير الجيبوتي في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولعائلته الكريمة، سائلًا الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة برحمته الواسعة، ويسكنها فسيح جناته، وأن يمنّ على أهلها بالصبر والسلوان.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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