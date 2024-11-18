مدير تعليم الجيزة يتفقد عدد من المدارس بإدارات الحوامدية والبدرشين وأبو النمرس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:10 مساءً - تفقد صباح اليوم، سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انتظام سير العملية التعليمية بعدة مدارس بإدارات الحوامدية والبدرشين وأبو النمرس التعليمية، حيث تفقد في إدارة البدرشين، مدرسة البدرشين الثانوية الصناعية بنات، و حضر طابور الصباح وتابع صعود الطالبات إلى الفصول و بعد انتهاء الطابور، متفقدا سير العملية التعليمية بالفصول الدراسية كما تفقد المعامل وجاهزيتها ونظافتها.. كما تفقد دورات المياه وأكد على تواجد الإشراف بالفناء والأدوار.

وزار مدير تعليم الجيزة، مدرسة البدرشين الإعدادية بنات، حيث تفقد سير العملية التعليمية بالفصول وتفقد نظافة الفناء كما حضر عطية، ندوة بالمدرسة عن الحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك وتوفير الطاقة، وفي مدرسة الأشراف الابتدائية المشتركة، تفقد فيها الفصول الدراسية ومستوى الطلاب فى القراءة والكتابة.

كما تفقد مدارس إدارة الحوامدية، حيث تفقد فيها مدرسة عرب الحوامدية الابتدائية، لمتابعة سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية ومستوى الطلاب فى القراءة والكتابة ووجه إلى عمل خطة زمنية وبرنامج لمعالجة الطلاب الضعاف فى القراءة والكتابة، ومدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات، متفقدا النظافة العامة بالفناء والفصول ودورات المياه والمعامل ووجه إلى تفعيل الإشراف.

وتابع عطية، سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية بمدرسة الحوامدية الثانوية بنين، وزار مدرسة محمد طلعت عبد الوارث الإعدادية المشتركة، وتابع الفصول الدراسية والنظافة العامة للمدرسة، وفي مدرسة التعليم الأساسى، تفقد فيها الفصول الدراسية والمستوى العلمى للطلاب ووجه إلى الاهتمام بالطلاب الضعاف فى القراءة والكتابة.

وفي ذات اليوم، تفقد مدارس إدارة أبو النمرس، حيث زار مدرسة المنوات الإعدادية بنات، متفقدا الفصول الدراسية الدراسية ومدى سير العملية التعليمية داخل الفصول.

وفي مدرسة المنوات الثانوية بنات، تابع عطية، سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية ووجه إلى وضع القسم والعلم داخل الفصول.