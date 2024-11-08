الأوقاف تفتتح 13 مسجدا وتطلق برنامجا خاصا للأطفال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:47 مساءً - نشاط مكثف تشهده قطاعات وزارة الأوقاف المختلفة اليوم الجمعة، حيث حددت الوزارة موضوع خطبة بعنوان: "حافظ على كل قطرة ماء.. واحذر من القمار بكل صوره".

موضوع خطبة اليوم الجمعة

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد من خلال هذه الخطبة هو التنبيه إلى ضرورة الحفاظ على كل قطرة ماء، والتحذير البالغ من هدر الماء والتفريط فيه، والنهي المشدد عن المقامرة المادية والإلكترونية.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

كما تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 13 مسجدًا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و8 مساجد صيانة وتطويرًا.

إجمالي ما تم افتتاحه من مساجد من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 359 مسجدًا

ووصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 359 مسجدًا، منها 274 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و85 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12440 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و761 مليون جنيه.

وجاءت المساجد التي يتم افتتاحها الجمعة المقبلة، كالآتي:

ففي مديرية أوقاف سوهاج تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة، عزبة الحيط، قرية القرعان، مركز جرجا.

وفي مديرية أوقاف قنا تم إحلال وتجديد مسجد آل بريك، قرية الحاج سلام، مركز فرشوط، وصيانة وتطوير مسجد الفتح، شرق سمهود، مركز أبو تشت، ومسجد الوهاب، نجع غانم، العركي، مركز فرشوط، ومسجد الرحمن البحري، بلاد المال قبلي، مركز أبو تشت، ومسجد الشهيد صالح، القناوية، مركز نجع حمادي، ومسجد مرفق مياه ك 6، بندر قنا.

وفي مديرية أوقاف الجيزة تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب، بجوار مستشفى الزهراء، مركز ومدينة العياط.

وفي مديرية أوقاف الشرقية تم إحلال وتجديد مسجد الزهراء، صان الحجر.

وفي مديرية أوقاف الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد الكاشف، قرية أبو جندير، مركز إطسا.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر تم صيانة وتطوير مسجد النور، الحي الحضري، مدينة مرسى علم.

وفي مديرية أوقاف القاهرة تم صيانة وتطوير مسجد القاضي يحيى زين الدين، شارع المحكمة، سوق العصر، بولاق أبو العلا.

وفي مديرية أوقاف أسيوط تم صيانة وتطوير مسجد النصر، عزبة أولاد عبد الودود، قرية أمشول، مركز ديروط.

برنامج «لقاء الجمعة للأطفال»

كما تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» بالمساجد الكبرى في محافظات الجمهورية، ويشارك فيه 27 مسجدًا، وذلك في إطار حرص الوزارة على بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، وضمن جهودها في غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، واستمرارًا لجهود الأوقاف في الاهتمام بالنشء.

يضم هذا البرنامج العديد من الأنشطة التربوية المتنوعة والمتميزة التي تناسب الأطفال، وتسهم في تشكيل الوعي الرشيد وارتباطهم ببيوت الله عز وجل، وهو ما قوبل بالترحيب من قبل رواد المساجد الذين أشادوا بالمنهج الرشيد في رعاية أطفالهم والاهتمام بهم.



أسماء المساجد التي تشارك في برنامج «لقاء الجمعة للأطفال»

وحددت الأوقاف أسماء المساجد التي تشارك في برنامج «لقاء الجمعة للأطفال»، اليوم الجمعة، على النحو التالي:

مديرية أوقاف القاهرة بمسجد عبدالله الحسني- شارع الشيخ ريحان- عابدين،بإدارة غرب القاهرة.

مديرية أوقاف/ أسيوط بمسجد التقوى- القصير- القوصية، بإدارة القوصية شرق.

مديرية أوقاف/ المنيا بمسجد الجهاد - قرية الجهاد- العدوة، بإدارة العدوة.

مديرية أوقاف/ كفر الشيخ بالمسجد الشرقي بدقلت- كفر الشيخ، بإدارة كفر الشيخ شرق.

مديرية أوقاف/ سوهاج بمسجد آل العسكري- طما، بإدارة طما.

مديرية أوقاف/ القليوبية بمسجد سيدي عواض - قليوب، بإدارة قليوب.

مديرية أوقاف/ مطروح بمسجد التنعيم – مطروح، بإدارة مطروح.

مديرية أوقاف/ الأقصر بمسجد فاطمة الزهراء - بندر الأقصر، بإدارة بندر الأقصر.

مديرية أوقاف/ قنا بمسجد السلام- فرشوط، بإدارة فرشوط.

مديرية أوقاف/ الشرقية بمسجد عمر بن الخطاب - الصالحية الجديدة، بإدارة الصالحية الجديدة.

مديرية أوقاف/ الغربية بمسجد المنشاوي بالسنطة، بإدارة السنطة.

مديرية أوقاف/ البحيرة بالمسجد الكبير- لقانة- شبراخيت، بإدارة شبراخيت.



مديرية أوقاف/ بني سويف بمسجد عمر بن الخطاب - الرياض، بإدارة ناصر.

مديرية أوقاف/ الجيزة بمسجد المتناوي- البدرشين، بإدارة البدرشين أول.

مديرية أوقاف/ المنوفية بمسجد الحسايمة- سرس الليان، بإدارة سرس الليان.

مديرية أوقاف/ الدقهلية بمسجد محمود الدكروري- ميت عباد- نبروة، بإدارة نبروه.

مديرية أوقاف/ أسوان بمسجد العمري بالناصرية بناحية الحكروب، بإدارة حي شرق أسوان.

مديرية أوقاف/ الإسكندرية بمسجد الشهيد عبد القادر حمدي- القلعة- محور المحمودية، بإدارة محرم بك.

مديرية أوقاف/ الفيوم بمسجد نعيمة شرابي- بندر الفيوم، بإدارة بندر ثان الفيوم.

مديرية أوقاف/ بورسعيد بمسجد التوكيلات الملاحية- الشرق وبور فؤاد، بإدارة الشرق وبور فؤاد.

مديرية أوقاف/ الوادي الجديد بمسجد المجمع الإسلامي الكبير- موط، بإدارة موط.

مديرية أوقاف / السويس بمسجد المدينة المنورة- فيصل، بإدارة فيصل.

مديرية أوقاف/ دمياط بمسجد الفاروق عمر بن الخطاب، بإدارة دمياط.

مديرية أوقاف/ شمال سيناء بمسجد محمد سلامة- رمانة، بإدارة رمانة.

مديرية أوقاف/ جنوب سيناء بمسجد الهدى- دهب، بإدارة دهب.

مديرية أوقاف/ البحر الأحمر بمسجد كمال الدين همام - القصير، بإدارة القصير.

مديرية أوقاف/ الإسماعيلية بمسجد الرحمن- عزبة آدم- الإسماعيلية، بإدارة الإسماعيلية.

الأوقاف تطلق 5 قوافل دعوية للواعظات في 5 محافظات، اليوم

وفي سياق متصل تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 5 قوافل دعوية لواعظات الوزارة، في محافظات: "القاهرة - أسيوط - سوهاج - بني سويف - الإسكندرية"، تحت عنوان: "مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على استقرار الأسرة".

الأوقاف تطلق 5 قوافل دعوية للواعظات في 5 محافظات

وتأتي هذه القوافل الدعوية، ضمن خطة وزارة الأوقاف، خلال شهر نوفمبر، للتأكيد على أهمية الترابط الأسري في المجتمع، والتحذير من خطورة التفكك الأسري.

قوافل مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على استقرار الأسرة

وحددت الأوقاف أسماء المساجد التي تستضيف القوافل على النحو التالي:

القافلة الأولى: محافظة القاهرة

1- مسجد الإيمان امتداد رمسيس بإدارة أوقاف غرب مدينة نصر ويحاضر فيها الواعظة إنجي محمد عبد الوهاب، والواعظة سلوى محمد عبد الرؤوف.

2- مسجد نادي الزهور بإدارة غرب مدينة نصر ويحاضر فيها الواعظة رشا حلمي مأمون فوده، والواعظة لمياء محمد بشارة.

3- مسجد النور امتداد رمسيس بإدارة غرب مدينة نصر ويحاضر فيها الواعظة سميرة محمود السيد سليمان - والواعظة رحاب خيري السيد.

4- مسجد الرحمن المقاولين العرب بإدارة غرب مدينة نصر ويحاضر فيها الواعظة أمنية إبراهيم محمد مغربي، والواعظة أمل سيدمحمد محمد منصور.

5- مسجد العزيز مساكن إيديال المقاولين بإدارة غرب مدينة نصر ويحاضر فيها الواعظة نادية يونس البراشي، والواعظة مني عيد محمد

القافلة الثانية: محافظة أسيوط

1- مسجد ناصر بإدارة أسيوط ويحاضر فيها الواعظة منال عبد الهادي أحمد، والواعظة زينب إبراهيم على عبد الحليم

2- المسجد الكبير بإدارة منقباد ويحاضر فيها الواعظة عبير أبو الحسن صديق، والواعظة صفاء على حسين محمد.

3- مسجد اوده باشا بإدارة منفلوط ويحاضر فيها الواعظةكريمة خلف على عبد الجواد، والواعظة رشا على محمد عبد الله.

4- مسجد البقلي- بالبيسرى بإدارة منطقة سيد ويحاضر فيها الواعظة د/ سماح محمد أحمد محمد، والواعظة زينب احمد حسن محمد حسن.

5- مسجد تسن أبو جبل بإدارة ديروط ويحاضر فيها الواعظة شيماء صالح عبد العظيم، والواعظة اسلام مبروك عبد العظيم.

القافلة الثالثة: سوهاج

مسجد الرضوان بإدارة بندر سوهاج ويحاضر فيها الواعظة سميحة عبد الرحمن بخيت محجوب، والواعظة أماني العارف محمد عبد الرحيم

مسجد الشهيد عبد المنعم رياض بإدارة بندر سوهاج ويحاضر فيها الواعظة سعدية السيد علي محمود علي، والواعظة جيهان تمام عطية سيد أحمد.

مسجد الزهراء بإدارة بندر سوهاج ويحاضر فيها الواعظة فوزية محمد عبد الرحيم محمد، والواعظة فاطمة محمد محمد المهدي

مسجد الحق بإدارة بندر سوهاج ويحاضر فيها الواعظة غادة رمضان إمبابي رمضان، والواعظة إلهام خلف الله يوسف أحمد.

مسجد الرسول بإدارة بندر سوهاج ويحاضر فيها الواعظة شادية عبد الكريم على رشوان، والواعظة نجاة على محمود عقيل.

القافلة الرابعة: بني سويف

1- مسجد عمر بن عبد العزيز بإدارة بندر بني سويف ويحاضر فيها الواعظة سلوى إبراهيم أحمد.

2- مسجد الأباصيري بإدارة بندر بني سويف ويحاضر فيها الواعظة شروق سيد محمد.

3- مسجد علي بن أبي طالب بإدارة بندر بني سويف ويحاضر فيها الواعظة غادة عبد اللطيف حسن.

4- مسجد أبو عجيزة بإدارة بندر بني سويف ويحاضر فيها الواعظة إيمان أحمد مسعود.

5- مسجد مجمع الجزيرة بإدارة بندر بني سويف ويحاضر فيها الواعظة هيام زكريا أحمد.

القافلة الخامسة: الإسكندرية

1- مسجد القصبجي بالرصافة بإدارة محرم بك ويحاضر فيها الواعظة عزيزة أحمد إبراهيم بريقع.

2- مسجد أولاد الشيخ الجديد بإدارة محرم بك ويحاضر فيها الواعظة محاسن عطية محمد.

3- مسجد أولاد الشيخ القديم بإدارة محرم بك ويحاضر فيها الواعظة سهام حاتم سالم.

4- مسجد عزة الإسلام - ش المنشأ بإدارة محرم بك ويحاضر فيها الواعظة هدى محمد صبري.

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