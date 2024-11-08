النائب حازم الجندي: وعي المصريين ووحدتهم له دور كبير في فضح مخططات الجماعة الإرهابية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:31 صباحاً - قال النائب المهندس حازم الجندي عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن جماعة الإخوان ارتكبت وشاركت في العديد من الجرائم، وخططت للكثير منها بهدف زعزعة الأمن واستقرار الوطن من أجل تحقيق أحلامها في تدشين دولة الخلافة على حساب تاريخ وهوية ودماء أبناء هذا الوطن، ونظرت لمصالحها الشخصية ووضعتها فوق أي اعتبار، فارتكبت جريمة التخابر لصالح دول أجنبية واستهدفت أبناء الوطن.

وأكد الجندي في بيان له أن وعي المصريين ووحدتهم واصطفافهم الوطني كان له دور كبير في فضح مخططات الجماعة الإرهابية، وتحريض أعضائها على أعمال العنف والإرهاب، واقتحام المؤسسات الوطنية بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، والقضاء على الهوية الوطنية المصرية وتقويض أى محاولة لبناء دولة ديمقراطية مدنية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن وعي المصريين ووحدتهم نجح في كشف مخططات قيادات جماعة الإخوان الذين أوهموا أعضائها وحاولوا ذرع هذا الوهم في عقول ونفوس الشعب المصري، بأنهم يدافعون عن الدين والوطن، وهم بعيدين كل البعد عن ذلك، وإنما يتخذوا من ذلك ستارا لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.

وأكد عضو الهيئة العليا في حزب الوفد أن ثورة 30 يونيو 2013 كانت الصخرة التي تحطمت عليها أمال وأحلام الجماعة الإرهابية، وباءت كافة محاولاتهم بنشر الكذب والتدليس والشائعات بالفشل، ومضت مصر في طريق الإصلاح والنمو والازدهار وتمكنت الدولة المصرية من تحقيق نجاحات على كافة المحاور والأصعدة، وأصبحت محل إشادة دولية وتقدير دولي كبير، الأمر الذي بات يزعج أعداء الوطن الذين يسعون بشتي الطرق إلى زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي أملا في العودة مرة أخرى، لكن وعي المصريين ووطنيتهم المخلصة لهم بالمرصاد.